Due gatti sono stati torturati e uccisi a Raiano, in provincia dell’Aquila. Come riporta il quotidiano L’Aquila Blog, il primo ritrovamento risale a circa un mese fa, quando un micio soriano arancione è stato trovato appeso a testa in giù a un cancello e legato con un laccio di ferro al basso ventre. L’autopsia eseguita presso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo ha confermato che è morto in modo lento e doloroso.

Solo pochi giorni fa, un altro gatto dello stesso colore e razza è stato trovato chiuso dentro una busta di plastica lasciata in strada. Aveva gli occhi cavati e risultava morto da poco. Una scena agghiacciante, che ha scosso i veterinari dell’Asl, i quali hanno riscontrato che il felino era anche un gatto ben curato e non randagio. A trovarlo è stata una donna che passeggiava con i suoi cani. La polizia municipale e i carabinieri hanno inviato un’informativa alla Procura della Repubblica di Sulmona mentre il sindaco Marco Moca attende il referto dell’ultima autopsia, prima di presentare denuncia formale.