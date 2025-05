Una vicenda inquietante arriva da Vico Equense, in provincia di Napoli, dove un 44enne è stato arrestato dopo settimane di molestie ai danni della sua vicina di casa. Inizialmente si trattava di semplici e cordiali saluti scambiati sul pianerottolo, ma con il tempo quel che sembrava un corteggiamento discreto si è trasformato in un comportamento ossessivo. L’uomo aveva iniziato a collezionare fotografie della donna, scaricandole dai suoi profili social e arrivando persino a incorniciarle. Una di queste immagini era stata posizionata sul comodino, nella camera da letto. Una prova tangibile di quanto quella che poteva apparire una simpatia fosse in realtà un’ossessione vera e propria.

La segnalazione e l’arresto

Con il passare dei giorni, gli incontri fortuiti si sono moltiplicati, diventando chiaramente intenzionali. L’uomo si faceva trovare spesso sul pianerottolo, suonava alla porta della vicina con scuse banali e le lasciava piccoli regali davanti allo zerbino: fiori, dolci, oggetti simbolici. Quando lei ha iniziato a respingere ogni tentativo, lui ha intensificato la presenza sui social, inviandole messaggi sempre più invadenti. Sentendosi minacciata, la donna ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. L’arresto del 44enne è scattato poco dopo, ponendo fine a una situazione divenuta insostenibile.