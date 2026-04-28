Momenti di forte tensione in un villino di Morlupo, alle porte di Roma, dove un serpente si era nascosto nell’intercapedine di un piccolo magazzino, impedendo di fatto al proprietario di accedere al locale e creando apprensione in famiglia.

Da giorni i proprietari segnalavano la presenza del rettile, con un clima di crescente disagio, soprattutto per la moglie, spaventata al punto da non sentirsi più tranquilla nemmeno dentro casa.

Il serpente si era infilato in un punto particolarmente delicato: l’impianto elettrico del locale. Una situazione che non generava solo paura, ma anche preoccupazione per possibili danni, visto il rischio di un corto circuito. A rendere complesso l’intervento è stata proprio la posizione dell’animale, nascosto in uno spazio difficile da raggiungere e con una sola possibile via di fuga.

Il recupero del biacco e l’intervento dell’esperto

Per risolvere il problema è stato necessario l’intervento dell’esperto Andrea Lunerti, che ha raccontato come il recupero si sia rivelato più complicato del previsto.

Il rettile, un giovane biacco, si era rifugiato dietro un alimentatore elettrico. Per raggiungerlo è stato necessario attendere il momento giusto, bloccare la possibile uscita e persino praticare un’apertura nel muro. Solo così è stato possibile individuare e catturare l’animale in sicurezza.

Nonostante si trattasse di un esemplare giovane e non pericoloso, la sua presenza aveva generato forte ansia nei residenti. Una paura che, come spiegato dall’esperto, può diventare un vero disagio quotidiano quando ci si sente insicuri nella propria abitazione. Dopo il recupero, il serpente è stato trasferito e liberato in un contesto naturale a Riano.

Il biacco è innocuo e utile per l’ecosistema

L’episodio ha riportato l’attenzione anche su un aspetto spesso poco noto: il biacco, pur potendo spaventare, è un serpente innocuo per l’uomo. Si tratta di una specie non velenosa che svolge un ruolo importante nell’equilibrio naturale, soprattutto perché si nutre di roditori e aiuta a contenere la presenza di animali infestanti.

Proprio per questo, ricordano gli esperti, questi rettili sono preziosi anche per la tutela delle coltivazioni e degli ambienti agricoli.