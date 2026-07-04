Un uomo di 54 anni si è gettato in mare per salvare i suoi due figli gemelli alle prese con la furia del mare mosso provocato dal vento forte. L’uomo è riuscito a mettere in salvo i bambini di 8 anni con un gesto eroico che però gli è costato la vita: arrivato a riva è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

È accaduto a Otranto nei pressi del lido “La Castellana beach club” intorno alle 11,30 di oggi: Gennaro Cagnazzo stava trascorrendo una mattinata assieme alla propria famiglia. Ad un certo punto, forse anche allertato dal vento forte che soffiava sulla costa salentina, ha visto che i suoi due gemelli si stavano allontanando troppo e si è immerso in mare riuscendo a portarli a riva. Una volta giunto in spiaggia, stremato dallo sforzo immane è deceduto a causa di un malore fatale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, allertati dal bagnino che ha tentato di effettuare le manovre di rianimazione assieme ad altri presenti, ed anche la Guardia Costiera e la Polizia. Per Gennaro però non c’è stato niente da fare.