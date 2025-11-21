Un neonato di appena tre mesi lotta tra la vita e la morte, mentre le sue sorelline di tre e cinque anni, insieme alla madre, al padre e al nonno, sono rimasti feriti in un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la provinciale che conduce a Paderno Ponchielli, nel Cremonese. La famiglia, di origine senegalese, viaggiava a bordo di una Renault Clio quando, secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

L’auto avrebbe quindi sbandato, invaso la corsia opposta e superato una roggia prima di terminare la corsa in un campo adiacente alla carreggiata. I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con diverse ambulanze, un’automedica e due elicotteri, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre i feriti dall’abitacolo gravemente danneggiato. Tra tutti, a destare maggiore preoccupazione sono le condizioni del piccolo di tre mesi, che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui è stato ricoverato in Terapia Intensiva, dove i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo.