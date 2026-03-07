Un incendio scoppiato sabato 28 febbraio 2026 in una casa di Brookdale Drive, nel Wisconsin, ha ucciso un padre, suo figlio e il loro cane, di nome Django. Le fiamme sono divampate intorno alle 7:13, ora locale, secondo un comunicato fornito dal capo dei vigili del fuoco di Brookfield, Chris Cass. Quando le squadre sono arrivate, appena sette minuti dopo, sono state informate della presenza di occupanti all’interno. Le vittime sono Thomas Wall, 66 anni, suo figlio Dylan, 26 anni e il loro animale domestico.

Come si legge sul sito americano People, sebbene un’indagine sulla causa dell’incendio sia ancora in corso, le autorità “non credono che sia divampato a causa di un’attività criminale”. “Il dolore di perdere un figlio e un fratello in modo così improvviso è qualcosa che nessuna famiglia dovrebbe mai dover sopportare”, ha scritto Stacy Quartana, descritta come la migliore amica della sorella del 26enne. È stata organizzata anche una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere i familiari delle vittime.