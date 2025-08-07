“Paga la droga o ti vendi casa”. Questa la minaccia rivolta dagli spacciatori a una loro cliente, che però invece di cedere ha denunciato tutto alla polizia. A fronte di un debito da 30mila euro loro ne hanno pretesi ben 80mila. La donna, tempestata di telefonate e citofonate, si è dichiarata insolvente, quindi le hanno imposto di vendere l’abitazione in cui viveva. Lei non ha ceduto alle richieste estorsive e si è rivolta agli agenti. L’impossibilità di pagare l’ha messa al centro di una serie di atti intimidatori e di minacce che, secondo quanto emerso dalle indagini, avevano, come anche imponente lievitazione del debito, l’obiettivo di impossessarsi della casa.

A scoprire il tutto sono stati gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, che al termine delle indagini coordinate dalla Dda hanno arrestato quattro persone (una in carcere e tre ai domiciliari) accusate, a vario titolo, di tentata estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Due dei quattro sono stati presi mentre erano in vacanza in Calabria, precisamente a Schiavonea. Ad ammanettarli infatti, in collaborazione con la Polizia di Stato di Napoli, sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Cosenza.