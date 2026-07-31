Sono ore drammatiche a Messina, dove una palazzina è crollata nel quartiere costiero di Pistunina, nella periferia della città. Al momento risultano sei persone disperse tra le macerie, mentre almeno tre feriti sono stati soccorsi e trasferiti negli ospedali cittadini. Uno di loro è stato ricoverato in codice rosso. L’edificio comprendeva attività commerciali ai piani inferiori e abitazioni ai livelli superiori.

La corsa contro il tempo dei soccorritori

I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per individuare eventuali superstiti. Nelle operazioni sono impegnate anche squadre specializzate Usar, unità cinofile, droni e personale Saf. I soccorritori stanno seguendo le indicazioni dei familiari e utilizzando anche i numeri dei cellulari delle persone disperse, nella speranza di riuscire a localizzarle sotto le macerie. I parenti hanno inoltre lanciato un appello sui social chiedendo di non telefonare ai dispersi, così da non scaricare le batterie dei telefoni che potrebbero essere fondamentali nelle ricerche.

Sei persone ancora da trovare

Tra i dispersi figurano l’imprenditore Carmelo Leone, le sorelle Sara e Rosa Leone, il marito di quest’ultima Santino Magazzù, il domestico Lhairu Warnakulasuriya e la commessa Alessandra Frazzica. Nel frattempo la Procura di Messina ha aperto un’indagine per chiarire le cause del crollo. Al momento non ci sono certezze: secondo le prime ricostruzioni, l’edificio sarebbe stato preceduto da un tremore e l’ipotesi di un cedimento strutturale appare al momento più probabile rispetto a quella di un’esplosione.