Sono stati attimi di terrore quelli vissuti lo scorso sabato dagli abitanti della frazione di Casoli di Atri (Teramo), durante i festeggiamenti legati a una sagra estiva. Un uomo di 50 anni del posto ha seminato il panico tra i presenti, tirando fuori un coltello da cucina e lanciandosi contro due persone con l’intento di colpirle.

L’uomo, in forte stato di agitazione, è stato arrestato dalla polizia. Quanto alle due persone aggredite, entrambe sono riuscite a schivare i fendenti del 50enne, ma uno di loro è caduto, riportando escoriazioni. Il 50enne, incensurato ma in cura psichiatrica, ha continuato a mostrare un comportamento violento e non collaborativo ed è stato trasportato al vicino ospedale di Giulianova per le cure del caso. Al termine degli accertamenti medici, il cinquantenne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Castrogno a Teramo, in attesa dell’udienza di convalida.