Sono stati momenti di panico quelli vissuti dalle suore domenicane che stavano partecipando alla messa domenicale nella piccola cappella dell’Istituto Santa Caterina da Siena, a Sant’Anastasia (Napoli). Un uomo armato e con il volto coperto ha fatto irruzione quando la funzione stava per volgere al termine. Non è riuscito a portare via nulla, ma ha comunque sparato a salve a scopo intimidatorio. Avrebbe poi pronunciato frasi incomprensibili, riferiscono le religiose. Infine si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli con gli uomini del commissariato di Ponticelli. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora le immagini del sistema di video sorveglianza comunale e quelle private installate nell’istituto. “Si tratta di un atto vile, che non può che suscitare una ferma condanna, tanto più per il luogo in cui è avvenuto il fatto, all’interno della cappella delle Suore Domenicane, un luogo simbolo di pace, di raccoglimento e di aggregazione per la comunità”, ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari. “Nessuno però ha capito bene cosa volesse le suore si sono spaventate, così come i pochi cittadini che stavano partecipando alla funzione religiosa”, ha invece spiegato il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito.