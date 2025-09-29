Dopo un mese di acceso dibattito in consiglio comunale, l’approvazione del nuovo regolamento del Comune di Sestri Levante è stata sospesa per lasciare spazio alle pratiche legate al bilancio. La vicenda ha sollevato forti critiche da parte delle opposizioni – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Partito Democratico – che hanno presentato oltre 200 emendamenti. L’accusa rivolta al sindaco Francesco Solinas e alla sua maggioranza è quella di voler “mettere sotto assedio” la città, che basa il proprio equilibrio economico su due pilastri fondamentali: industria e turismo.

Il primo cittadino, però, respinge le critiche e difende il progetto, spiegando che il testo non si discosta da regolamenti già adottati in città limitrofe come Chiavari e Rapallo. Con la popolazione che nei mesi estivi passa da 18mila a 40mila unità, secondo Solinas è necessario stabilire norme di buon senso per garantire ordine e decoro.

I divieti contestati e le accuse di liberticidio

Il regolamento introduce un’ampia serie di divieti: niente panni stesi alle finestre e sui balconi, stop a feste private con musica ad alto volume o a grigliate nei giardini, obbligo di autorizzazione per esporre bandiere. Sono inoltre vietati prostituzione in strada, accattonaggio, barbecue vicino ai boschi durante l’estate e comportamenti che possano turbare la convivenza civile o compromettere il decoro urbano. Vietato anche arrampicarsi sugli alberi, legare biciclette ai lampioni e giocare a pallone o a bocce per strada sopra i dodici anni.

Le opposizioni bollano il testo come invotabile, liberticida e inapplicabile, denunciando un eccesso di divieti che rischierebbe di paralizzare la polizia municipale. “Una cosa mai vista, fuori dal mondo”, ha commentato Marco Conti (FdI). Intanto, il sindaco Solinas ha annunciato una conferenza stampa per chiarire le ragioni dell’amministrazione.