A causa del persistere della bronchite, Papa Francesco è al Policlinico Gemelli dove sta eseguendo una serie di accertamenti. Da fonti vicine al suo entourage che sono con lui in ospedale, non si esclude, un ricovero fino a cinque giorni.

“A seguito del ricovero di Papa Francesco – si legge in una nota della sala stampa vaticana – l’udienza giubilare di domani, 15 febbraio, è stata annullata; la Santa Messa in occasione del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, di domenica 16 febbraio, sarà presieduta da Sua Eminenza il cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, mentre l’incontro con gli artisti, previsto per lunedì a Cinecittà, viene annullato a causa dell’impossibilità del Papa a parteciparvi”.

“Questa mattina – avevano spiegato sempre dalla sala stampa questa mattina -, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”.

L’ultimo ricovero del Pontefice all’ospedale Gemelli di Roma risale a giugno del 2023 per l’intervento all’intestino. Si era comunque recato in ospedale per dei controlli giornalieri sia a novembre 2023 che a febbraio 2024.