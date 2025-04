L’Europa e il mondo piangono Papa Francesco, il “Papa del popolo”, il “Papa degli ultimi”.

E’ il commento unanime raccolto subito dopo l’annuncio della morte di Papa Bergoglio fatto dal cardinale irlandese (naturalizzato statunitense) Kevin Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, già vescovo di Washington e Dallas.

Un annuncio choch che ha immediatamente fatto il giro del mondo. È morto poche settimane dopo essere stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma dove era stato ricoverato 38 giorni per una polmonite bilaterale. Il primo Pontefice latinoamericano eletto nel 2013 aveva soprattutto sorpreso il Sudamerica.

La stampa mondiale ha sottolineato prontamente i suoi ultimi impegni affrontati con visibile sofferenza: giovedì ha incontrato nelle carceri di Rebibbia i detenuti accolto da ovazioni e aveva detto loro:” Vivrò la Pasqua come posso”. Ha incontrato il vicepresidente USA J Di Vance ma non aveva celebrato le principali funzioni della Settimana Santa e della Pasqua; tuttavia sono stati numerosi gli strappi ai consigli dei medici per la convalescenza. Sabato sera era alla Basilica di San Pietro, domenica dopo aver impartito la Benedizione Urbi et Orbi e salutato la folla festante in Piazza San Pietro dalla Papamobile si è ritirato nella sua residenza di Casa Santa Marta in Vaticano dove è spirato alle 7,35 di lunedì 21 aprile.

IL MONDO IN LUTTO PER IL PAPA MORTO

Molte ed immediate le reazioni.

L’IMAM: Il grande imam di Al-Azhar al Cairo, Ahmad al-Tayyib, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, “un’icona umanitaria di alto livello, che non ha risparmiato sforzi per difendere le cause dei più deboli e sostenere il dialogo tra diverse religioni e culture”.

L’imam, una delle figure più importanti dell’Islam, ha ricordato la volontà di Francesco di consolidare le relazioni con Al-Azhar e il mondo islamico, attraverso le sue visite in numerosi Paesi islamici e arabi, e le sue posizioni basate su equità e umanità, in particolare per quanto riguarda “l’aggressione a Gaza” e la lotta contro l’islamofobia odiosa.

ERDOGAN: Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha espresso le sue condoglianze per la morte di Papa Francesco, a nome della Turchia, “alla famiglia del defunto, allo Stato del Vaticano e al mondo cattolico”, affermando di aver appreso la notizia “con dolore”, in un messaggio condiviso sui social media.

DA TRUMP A MELONI

TRUMP: Il presidente Donald Trump ha reso omaggio a Papa Francesco in un post su Truth Social.

“Riposa in pace Papa Francesco! Che Dio benedica lui e tutti coloro che lo amavano!” ha scritto sulla sua piattaforma di social media.

Trump ha ordinato bandiere a mezz’asta.

“Ordino che la bandiera degli Stati Uniti venga issata a mezz’asta alla Casa Bianca e su tutti gli edifici e terreni pubblici, in tutte le postazioni militari e le stazioni navali, e su tutte le navi militari del governo federale nel Distretto di Columbia e in tutti gli Stati Uniti e i suoi territori e possedimenti fino al tramonto, nel giorno della sepoltura”. L’ordine si estende alle ambasciate statunitensi in tutto il mondo.

VANCE: Il vicepresidente JD Vance, che aveva incontrato brevemente Papa Francesco la domenica di Pasqua, ha dichiarato:

“Il mio cuore va ai milioni di cristiani in tutto il mondo che lo hanno amato”.

“Sono stato felice di vederlo ieri, anche se ovviamente era molto malato. Ma lo ricorderò sempre per l’omelia che ha tenuto nei primissimi giorni del COVID. È stato davvero bellissimo”.

GIORGIA MELONI:” Fino all’ultimo ha voluto assolvere il suo compito. A noi mancherà molto. La notizia della sua morte ci addolora profondamente perché ci lascia un grande uomo e un grande Pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti.”

PEDRO SANCHEZ – Il Primo Ministro spagnolo ha elogiato Papa Francesco ricordando il suo impegno “ sempre nei confronti dei più vulnerabili “.

EMMANUEL MACRON – Il Capo di Stato francese ha reso omaggio al Pontefice affermando che “ è stato un uomo sempre al fianco dei più vulnerabili e dei più fragili. Esprimo le mie condoglianze a tutti i cattolici del mondo”.

URSULA VON DER LEYEN – La Presidente della Commissione Europea e’ intervenuta nel giro di pochi minuti. Ha detto:” Papa Francesco ha ispirato milioni di persone”.

ROBERTA METSOLA – La Presidente del Parlamento europeo ha ricordato “ Il suo sorriso contagioso che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Sarà ricordato per il suo amore per la vita, la speranza per la pace, la compassione per l’ uguaglianza e la giustizia sociale “.

SERGIO MATTARELLA – Il Presidente della Repubblica ha ricordato “ il suo insegnamento richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli”.

I POLITICI ITALIANI – Tutti hanno lasciato dichiarazioni di stima mettendo in risalto i suoi pilastri: Cura del Creato, Misericordia, Fratellanza. Hanno fatto dichiarazioni sulla stessa linea Antonio Tajani, Matteo Salvini, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, Elly Schlein (“ È stato il Papa della giustizia sociale, potente il suo messaggio di pace”), Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Matteo Renzi, Carlo Calenda (“Il mondo ha perso una guida spirituale capace di parlare a credenti e non credenti”).