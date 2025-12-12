A Natale “evitiamo lo shopping dopante”. Lo scrive Papa Leone rispondendo ad una lettera sul Natale sulla rivista Piazza San Pietro, diretta da padre Enzo Fortunato.

Leone indica tre temi centrali del Natale: “Anzitutto richiama l’importanza della testimonianza cristiana come via per far incontrare ai giovani Cristo: una testimonianza semplice, autentica, maturata nella preghiera, nella vita comunitaria e nella consapevolezza di essere “continuamente amati da Dio”.

Il Pontefice invita poi a vivere il Natale come tempo di sobrietà e di carità concreta: “Evitiamo lo shopping dopante”, scrive, che trasforma i doni in oggetti del desiderio invece che segni di bellezza e di speranza. E propone un gesto capace di restituire senso alla festa: invitiamo alla cena di Natale una famiglia povera o anche solo una persona sola”.

Per il Pontefice, la povertà, materiale ed esistenziale, resta “un’urgenza non rinviabile”, come richiamato anche nell’Esortazione apostolica Dilexi te. Infine, Papa Leone XIV indica ai giovani la luce dell’esempio di San John Henry Newman, proclamato di recente Dottore della Chiesa. Un maestro del dialogo e dell’educazione che, afferma il Papa, può aiutare a combattere “l’oscurità del nichilismo” e a costruire una vera “civiltà di pace”.