Secondo giorno di Papa Leone “messaggero di pace” in Turchia . Dopo l’incontro di giovedì col sultano Erdogan e l’appello accorato a fermare i conflitti in corso (“Non bisogna cedere alla terza guerra mondiale a pezzi”) il Pontefice ha dedicato il venerdì mattina a tre momenti significativi del suo primo viaggio apostolico: l’incontro con vescovi e sacerdoti nella cattedrale cattolica dello Spirito Santo (custodita dai Salesiani), la visita alla Casa di accoglienza per anziani delle Piccole Sorelle dei Poveri e a seguire l’incontro con il rabbino capo della Turchia.

Dopo pranzo è partito in elicottero alla volta di Iznik, nome moderno del’antica Nicea, dove nel 350 si è svolto il “Primo Concilio di Nicea” voluto dall’imperatore romano Costantino.

Lo storico incontro con il patriarca di Costantinopoli

Nel pomeriggio Papa Prevost è stato accolto dal patriarca ecumenico di Costantinopoli, l’85 enne Bartolomeo, nella zona degli scavi archeologici della antica basilica di San Neofito. Leone e Bartolomeo hanno acceso insieme una candela davanti alle icone di Cristo e del Concilio di Nicea. Dopodiché il Papa ha tenuto un breve discorso (“Superiamo lo scandalo delle divisioni e alimentiamo l’unità”) seguito dalla recita corale del Credo niceno-costantinopolitano.

Alle 16 Papa Leone è rientrato a Istanbul dopo aver apertamente ringraziato “Sua Santità Bartolomeo il quale, con grande saggezza e lungimiranza, ha deciso di commemorare insieme il 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea proprio nel luogo in cui fu celebrato”.

È il caso di rimarcare il valore dell’incontro tra i due capi delle due Chiese: la cattolica-romana e l’ortodossa di rito bizantino che conta 7 milioni di fedeli e circoscrizioni ecclesiastiche in Europa, nelle Americhe, Oceania, Asia, (Corea, Hong Kong, Singapore). In Italia il Patriarcato è rappresentato dall’Arcidiocesi ortodossa d’Italia e Malta.

Domenica Papa Prevost in Libano

Domenica pomeriggio Papa Leone volerà a Beirut dove sarà accolto dal presidente Joseph Aoun, dal primo ministro e dal patriarca maronita. Prevista la piantumazione simbolica di un “cedro dell’amicizia”; molto atteso il discorso serale (in inglese) davanti alle autorità e alla società civile. Il Libano è il Paese in cui convivono diverse religioni ma è anche terra di accoglienza di popoli in fuga da guerre e terrorismo. Un Paese sfigurato dalla povertà e da crisi di vario genere.