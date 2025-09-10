Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per le condizioni della parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, dopo il nuovo ordine di evacuazione. Padre Gabriel Romanelli ha confermato che il Pontefice ha tentato di contattarli e ha inviato la sua benedizione. “Ho cercato il parroco, non ho notizie, stavano bene, dopo questo nuovo ordine non sono sicuro”, ha dichiarato il Papa uscendo da Villa Barberini, rispondendo ai giornalisti che lo interrogavano sulla comunità cattolica di Gaza. A conferma, padre Romanelli ha scritto sui social: “Oggi il Santo Padre, Papa Leone XIV, ha comunicato con noi. Ci ha chiesto come stiamo e com’è la situazione. Ci ha inviato la sua benedizione e prega per noi e per la pace”. Il parroco ha spiegato che in quel momento la comunità era impegnata nella messa, motivo per cui non era stato possibile rispondere subito alla chiamata del Pontefice.