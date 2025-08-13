Partita di 61mila sex toys bloccata a Civitavecchia. Non erano conformi, nel senso di troppi ftalati pericolosi
La Guardia di Finanza e l’ufficio Dogane del porto di Civitavecchia hanno bloccato un carico di sex toys proveniente dalla Cina. Un grosso carico: 61mila articoli per adulti destinati a un’azienda italiana pronti per la vendita al dettaglio.
Ftalati in quantità superiori ai limiti consentiti
Sono risultati non conformi. Non si ironizzi: dildo e affini in questione violano gli standard di sicurezza nazionali.
In particolare è la loro cromatura plastificata il problema: i campioni prelevati dal carico hanno rilevato la presenza di ftalati in quantità superiori ai limiti consentiti.
Gli ftalati, anch’essi derivati dal petrolio, vengono aggiunti al pvc per renderlo più flessibile e malleabile. Peccato che, oltre una certa soglia, interferiscano con il sistema endocrino umano. Il prezzo da pagare in termini di salute sarebbe alto in caso di contaminazione: obesità, asma, disturbi dell’attenzione, alterazioni ormonali.