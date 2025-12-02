Tragedia ad Acilia, zona a sud di Roma, dove un neonato ha perso la vita subito dopo un parto avvenuto improvvisamente in un appartamento di via Ludovico Brea. Una giovane donna di origine peruviana, che avrebbe dovuto partorire il 6 dicembre, è stata colta da doglie violente con una settimana di anticipo. Senza assistenza medica e in condizioni critiche, il parto si è consumato in casa con gravi complicazioni. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe nato in posizione podalica, cioè con i piedi prima della testa, ed è stato espulso già in arresto cardiocircolatorio. L’allarme al 118 è partito intorno alle 13:00, quando la situazione è apparsa subito disperata.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso Pegaso in una corsa contro il tempo nel tentativo di salvare madre e neonato. All’arrivo dei sanitari la situazione era già gravissima: il neonato è stato immediatamente trasferito al vicino ospedale Grassi di Ostia per ricevere le prime cure urgenti. Nonostante gli sforzi dei medici, il piccolo è deceduto poco dopo il ricovero. La donna è stata assistita sul posto e successivamente affidata alle cure ospedaliere.