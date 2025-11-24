Questa mattina a Ciriè (Torino) una donna di 38 anni ha partorito nella propria abitazione, accucciata sul water. La ricostruzione dell’episodio, ancora provvisoria ma ritenuta altamente probabile, è al centro delle indagini coordinate dalla Procura di Ivrea e condotte dai carabinieri. Secondo quanto riferito dalle persone intervenute sul posto, la donna avrebbe dichiarato di non essersi accorta di essere incinta. Il contesto è stato definito “difficile” dagli investigatori. A chiamare le forze dell’ordine è stato il fratello della donna, che ha trovato la madre e la neonata nel bagno. La bimba era in acqua, circostanza che gli investigatori stanno approfondendo: al momento non si esclude che possa trattarsi di un gesto volontario. La neonata è stata rianimata dal personale del 118, trasferita prima all’ospedale locale di Ciriè e poi al reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove le sue condizioni sono state descritte come “stabili”. La madre è ricoverata a Ciriè e sarà ascoltata dai carabinieri non appena le sue condizioni lo permetteranno. L’autorità giudiziaria segue attentamente il caso, mentre le indagini continuano per chiarire le circostanze del parto domestico e le ragioni che hanno portato a questa situazione.