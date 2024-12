Una donna senza fissa dimora ha partorito per strada nella zona di via Archirafi a Palermo. Poi col bimbo ancora attaccato al cordone ombelicale ha trovato riparo in un cantiere. A lanciare l’allarme è stato un residente che ha visto la donna e il piccolo appena nato avvolti in una coperta. La donna urlava e chiedeva aiuto. Sul posto, nei pressi dell’incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi, è arrivata la Polizia che ha chiamato il 118. Mamma e figlio sono stati portati in ospedale e le loro condizioni sono apparse buone.

Il fatto è avvenuto ieri, martedì 17 dicembre. Verso sera, la donna ha deciso di andare via dall’ospedale non riconoscendo il figlio. Ora ha a disposizione ancora qualche tempo per ripensarci prima che la Procura faccia i passi verso l’affido a una famiglia. Intanto del piccolo si sta occupando il personale del reparto di Neonatologia dell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. E in reparto sono arrivati peluche, vestitini e giochini vari.

A quanto pare la gravidanza della donna non è stata mai monitorata: non c’è infatti alcuna visita registrata al nome della neo mamma.