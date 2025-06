Giugno si preannuncia un mese estremamente complicato per chi si sposta in Italia, sia per lavoro che per vacanza. Tra agitazioni sindacali già annunciate nel settore ferroviario, aereo e del trasporto pubblico locale, la mobilità rischia un vero e proprio caos. Alcuni scioperi avranno portata nazionale, altri saranno limitati a specifiche aree, ma tutti con potenziali ricadute significative per i viaggiatori. Le date da segnare in rosso sul calendario sono il 3, il 13 e il 20 giugno, quando sono previste le azioni di protesta più impattanti. Si inizia sabato 1° giugno a Genova, con un’intera giornata di stop dei mezzi pubblici indetto dalla sigla CUB Trasporti: autobus, metropolitana e altri servizi urbani resteranno fermi per 24 ore.

Scioperi su rotaie da Nord a Sud

Il primo evento su scala nazionale si terrà il 3 giugno con uno sciopero dei lavoratori RFI, responsabili della manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, proclamato da COBAS Lavoro Privato e Coordinamento Ferrovieri. Lo stop durerà 23 ore, ma Trenitalia garantisce la circolazione dei treni passeggeri. Nello stesso giorno, in Sardegna, si fermeranno per 4 ore i dipendenti dell’ARST, colpendo i trasporti regionali nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Nei giorni successivi toccherà a Piemonte e Valle d’Aosta: tra il 15 e il 16 giugno, per 23 ore, sciopererà il personale della direzione Business di Trenitalia. Il 16 giugno, in Lombardia, sarà invece il turno di Trenord, con un’astensione di 23 ore che coinvolgerà l’intera rete regionale, incluse le linee suburbane e i collegamenti aeroportuali.

Il culmine il 20 giugno e i consigli utili

Il punto più critico sarà raggiunto venerdì 20 giugno, quando è previsto uno sciopero generale nazionale che interesserà anche il comparto ferroviario. Lo stop comincerà alle 21:00 di giovedì 19 e durerà 24 ore, con possibili estensioni al trasporto locale e al traffico aereo. I dettagli delle modalità saranno comunicati prossimamente, ma si prevedono pesanti disagi. Per affrontare al meglio questa ondata di scioperi, è fondamentale pianificare per tempo: consultare i siti ufficiali di Trenitalia, Trenord, ARST e delle compagnie aeree, verificare quali servizi saranno garantiti e, se possibile, ricorrere a mezzi alternativi come il bike sharing, il car sharing o i monopattini elettrici.