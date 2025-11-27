In Procura, a Roma, è stata presentata una nuova istanza con la quale si chiede la riapertura dell’indagine sulla morte dello scrittore Pier Paolo Pasolini, ucciso a Ostia il 2 novembre del 1975. Il procedimento, archiviato nel 2015, viene rimesso in discussione dall’avvocato Stefano Maccioni, che ha agito per conto dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, del regista David Grieco e dello scrittore ed editore Giovanni Giovannetti.

“Pelosi non era solo”

L’istanza, come spiegato in una nota, è legata a “nuovi elementi emersi anche dalla visione delle immagini fornite dalla Rai del telegiornale dell’epoca ma soprattutto fondata sulla elaborazione dei dati finora raccolti che devono necessariamente essere letti unitariamente e che conducono ad un’unica conclusione: Pelosi non era con certezza da solo la sera dell’omicidio, quindi, è fondamentale accertare chi fosse con lui quella sera”. Già nel 2016 e nel 2023 erano state presentate istanze di riapertura, entrambe respinte dalla Procura. Eppure, i promotori dell’istanza attuale ritengono che il quadro degli elementi disponibili offra oggi nuove basi di approfondimento.

Giuseppe Pelosi è stato sempre considerato come unico imputato. Ha confessato il delitto agli inquirenti, raccontando di aver incontrato il regista alla stazione Termini e che a Ostia sarebbe nata una lite tra i due, culminata nell’omicidio. Nel 2005, però, ha ritrattato la sua confessione spiegando di essere stato minacciato di non dire nulla da tre uomini, riferendosi a un “commando” che avrebbe voluto uccidere lo scrittore per motivi politici. Questa pista, però, non ha mai portato a risultati concreti.