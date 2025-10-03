Si trovava a bordo di un volo giunto a Orio al Serio (Bergamo) da Bruxelles per poi ripartire per Alghero. Ma la donna, di origine rumena, è stata intercettata dai militari della Guardia di finanza dello scalo bergamasco, in collaborazione con l’Agenzia delle dogane. Nel suo stomaco c’erano 1,4 kg di eroina, ingeriti prima di partire attraverso 120 ovuli. La passeggera non aveva bagaglio da stiva ed era piuttosto agitata.

La droga sequestrata e la donna arrestata

Gli esami radiologici eseguiti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno confermato che la viaggiatrice aveva ingerito la sostanza, messa in contenitori plastici rigidi, avvolti in strati di nastro adesivo. Una volta analizzata, la sostanza stupefacente è risultata essere del tipo eroina, per 1.393 grammi. Dopo l’espulsione degli involucri, la droga è stata sequestrata e la passeggera è arrestata e portata in carcere.