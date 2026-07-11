Un uomo di 44 anni è stato aggredito da un gruppo di ragazzi mentre andava in bicicletta. È successo, come ricostruiscono le edizioni locali del Tirreno e della Nazione, nei pressi di Camaiore (Lucca).

Alle tre di notte in Borgo Santa Lucia

L’uomo, alle tre di notte, stava percorrendo in bicicletta una strada dei dintorni, come era solito fare. Quando è arrivato nel borgo di Santa Lucia è stato avvicinato da un’auto con a bordo quattro giovani che avrebbero iniziato a insultarlo mentre lo stavo seguendo.

Poi i ragazzi sono scesi e dopo aver rotto alcuni vasi della piazza del borgo, hanno aggredito l’uomo a calci rompendogli una gamba. L’uomo ha poi chiamato i soccorsi ed è in ospedale dove è stato ascoltato dagli inquirenti.

La polizia di Viareggio sta cercando di indentificare i giovani, alcuni dei quali sarebbero minorenni. Su di loro pesano le accuse di aggressione aggravata da futili motivi e lesioni gravi, visto che il ciclista ha riportato una prognosi superiore ai 40 giorni.