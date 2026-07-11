Nel 2025 le uova hanno conquistato il primato tra i prodotti alimentari più dinamici nella spesa delle famiglie italiane, registrando una crescita degli acquisti del 15% in valore e del 7,4% in quantità. Aumenta anche il consumo medio pro capite che, considerando sia le uova fresche sia quelle trasformate, ha raggiunto le 230 unità annue. È quanto emerge dal rapporto Ismea Tendenze, pubblicato sul portale Ismea Mercati, che evidenzia la solidità di un comparto in continua espansione, sostenuto da una domanda interna vivace e da una maggiore attenzione verso prodotti di qualità.

I numeri

Anche la produzione nazionale si mantiene stabile, con 789mila tonnellate complessive e una crescita dello 0,4%. Il settore registra inoltre un miglioramento della redditività per gli allevatori, favorito dall’aumento dei prezzi all’origine, cresciuti del 13% nel 2025, e dalla stabilizzazione dei costi produttivi, agevolata dalla riduzione delle quotazioni delle principali materie prime per l’alimentazione animale.

A trainare il mercato sono soprattutto gli ovoprodotti, cioè uova fresche lavorate industrialmente e pronte all’utilizzo, che rappresentano ormai il 40-45% della produzione italiana e raggiungono oltre 90 Paesi nel mondo. Crescono anche i segmenti premium: le uova da allevamento a terra confermano la leadership con il 71% del mercato, mentre il biologico aumenta dell’8,9%, segnale di consumatori sempre più orientati verso qualità e sostenibilità.