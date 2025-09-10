Un dramma scuote il mondo della televisione e del calcio. Paul Baccaglini, 41 anni, ex inviato del programma Le Iene ed ex presidente del Palermo, è stato trovato morto nella sua abitazione di Segrate, in provincia di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l’imprenditore si sarebbe tolto la vita. A fare la tragica scoperta, nella mattinata di mercoledì 10 settembre, è stata la compagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Milano, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti del caso. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso.

La vita e la carriera di Baccaglini

Nato a Chicago da padre americano e madre italiana, Paul Baccaglini aveva trascorso l’infanzia negli Stati Uniti, per poi trasferirsi a Padova al termine delle scuole elementari. Dopo gli studi aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, iniziando come speaker a Radio Padova. In seguito era approdato a Rtl, dove aveva lavorato per circa tre anni, perfezionando la sua esperienza radiofonica.

La grande notorietà arrivò con la televisione: il pubblico imparò a conoscerlo grazie al programma Le Iene, dove si impose come inviato dal carattere brillante e ironico. Terminata quell’esperienza, Baccaglini si era dedicato al settore finanziario, prima come trader e successivamente come imprenditore. Con il fondo commerciale Integritas Capital nel 2017 aveva finanziato l’acquisto del Palermo, allora militante in Serie A, assumendo per alcuni mesi la presidenza del club rosanero. Dal 2010 al 2018 era stato legato sentimentalmente alla modella ed ex velina Thais Souza Wiggers, con cui aveva fatto coppia anche sotto i riflettori.

Il cordoglio e il ricordo

La notizia della scomparsa ha scosso profondamente colleghi e amici. Dalla redazione de Le Iene è arrivato un messaggio di cordoglio carico di affetto: “Questa mattina è venuto a mancare un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”. Anche dal mondo del calcio sono giunti messaggi di vicinanza, a testimonianza dell’impatto che la sua figura ha avuto sia nel panorama televisivo sia in quello sportivo.