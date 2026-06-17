Una tranquilla navigazione nella Manica si è trasformata in un episodio ad alta tensione per Jane e Alan Kelvey, coppia di pensionati britannici in crociera a bordo del loro yacht Bright Future. I due si trovavano a circa venti miglia a sud dell’Isola di Wight quando hanno avvistato una fregata russa, l’Admiral Grigorovich.

In pochi minuti la situazione è cambiata radicalmente: segnali acustici, manovre ravvicinate e infine alcuni colpi di arma da fuoco sparati in aria hanno trasformato quello che doveva essere un semplice passaggio in mare in un momento definito “surreale” dai protagonisti.

Il racconto dei coniugi e i colpi di avvertimento

Secondo la testimonianza della coppia, la sequenza degli eventi è stata chiara. La fregata russa avrebbe emesso cinque colpi di sirena, seguiti da una lieve correzione di rotta dello yacht da parte dei Kelvey per segnalare la presa di coscienza della presenza della nave militare.

Successivamente sarebbero stati uditi ulteriori segnali acustici e poi quattro o cinque colpi di arma leggera sparati verso l’alto. Jane Kelvey ha precisato che non si è trattato di colpi diretti, ma di avvertimenti, sottolineando che lo yacht non si trovava in rotta di collisione con l’unità militare.

Versioni contrastanti tra Londra e Mosca

La ricostruzione dell’episodio cambia però radicalmente a seconda delle parti coinvolte. Il ministero della Difesa russo sostiene che lo yacht abbia effettuato una manovra pericolosa di avvicinamento e che l’equipaggio della fregata abbia agito seguendo le procedure di sicurezza, dopo vari tentativi di contatto radio e l’uso di segnali di avvertimento.

Londra parla invece di “episodio isolato”, chiarendo che i colpi non erano diretti all’imbarcazione britannica ma servivano a prevenire un possibile rischio di collisione in condizioni di scarsa visibilità. Nel frattempo, la Royal Navy ha inviato un pattugliatore per raccogliere testimonianze e verificare quanto accaduto.