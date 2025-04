Ha soccorso un gatto randagio, convinto che fosse stato “solo” investito da un’auto. Quando però lo scorso 3 aprile l’animale è stato visitato dal veterinario, è emersa una realtà ben più grave per il micio, membro della colonia felina di Pancole, nel comune di Scansano (Grosseto). Un esame ai raggi X ha messo in evidenza che, oltre a essere stato investito, il gatto aveva anche in corpo diversi pallini esplosi da un fucile da caccia.

Solo un anno e mezzo fa, lo stesso volontario aveva dovuto dire addio a un altro gatto della colonia, che era stato ferito con una fucilata. A nulla era valso il soccorso e l’operazione, il micio era morto per via delle sue gravissime condizioni di salute. Ora l’incubo sembra ripetersi e per questo è partita già una gara di solidarietà per salvare l’animale investito.