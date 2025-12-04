Avrebbe appiccato otto incendi in poco più di un anno nel complesso residenziale in cui vive a Brescia. Dietro a questo gesto estremo ci sarebbe la volontà da parte di un pensionati di 74 anni di evitare lo sfratto. La vicenda arriva da un condominio dell’Aler (azienda lombarda per l’edilizia residenziale), un ente pubblico lombardo che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ovvero le “case popolari”. Nelle scorse ore la squadra mobile ha individuato l’autore della serie di incendi che hanno interessato delle aree comuni dello stabile.

Alcol e carta per appiccare gli incendi

Il 74enne bresciano ha già diversi precedenti penali, soprattutto per reati contro il patrimonio e truffa. Ora l’uomo è indagato per danneggiamento seguito da incendio ed è considerato responsabile di gran parte dei roghi registrati nel palazzo. Per appiccare il fuoco si sarebbe servito di alcol e carta, il tutto facendo credere che si trattasse sempre di qualche incidente e generando paura negli altri inquilini del complesso, impauriti per la sicurezza dell’edificio. L’uomo avrebbe ammesso le sue responsabilità e ha ricevuto un avviso orale di pubblica sicurezza, una misura prevista dal codice antimafia, preludio alla possibile applicazione di una sorveglianza speciale.