Pensionato di 78 anni muore dopo il pugno di un compagno di carte al circolo anziani di Legnano

Una partita a carte al circolo anziani finita in tragedia. Dagospia ironizza a modo suo: “Tresette col morto”, un po’ cinico ma drammaticamente vero. Dopo l’ennesima lite per tiro malaccorto o per una parola di troppo, vai a sapere, un pensionato 78enne di Legnano, Vincenzo Gibilari detto Enzo, è deceduto al pronto soccorso dove pure era arrivato velocemente in ambulanza.

In condizioni gravissime. Era caduto male all’indietro dopo aver ricevuto un pugno da un altro pensionato di Legnano (F.C.). Dalla scarna cronaca dell’edizione locale di Repubblica, si capisce che i due erano un po’, come dire, fumantini. Non era la prima volta che si arrabbiavano durante la solita partita di carte ai tavolini del circolo nel quartiere di Mazzafame..