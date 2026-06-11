Il Pentagono è in lockdown e alcuni piani sono stati evacuati. Lo riporta Cnn, sottolineando che i primi soccorritori stanno entrando nell’edificio con le maschere a gas e tute di protezione. Il Pentagono è stato evacuato a causa di un incidente con materiali pericolosi.

“Un problema di qualità dell’aria che richiede misure precauzionali”

Diversi piani e corridoi all’interno del Pentagono sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un “incidente legato a materiali pericolosi”, secondo quanto riferito alla Cnn da tre fonti informate e dai vigili del fuoco locali.

Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato i sistemi di sicurezza della struttura “hanno rilevato un problema di qualità dell’aria che richiede misure precauzionali, in attesa di determinarne la gravità”.