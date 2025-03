L’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si arricchisce di nuovi elementi. Oltre al DNA di Andrea Sempio, già emerso nelle indagini, gli inquirenti hanno individuato un secondo profilo genetico maschile. Questo DNA è stato rilevato sotto le unghie della vittima e, sorprendentemente, non appartiene ad Alberto Stasi, l’unico condannato per l’omicidio. Gli investigatori valutano due ipotesi: una possibile contaminazione oppure la presenza di un’altra persona sulla scena del delitto.

Gli indizi contro Sempio

Sempio è al centro delle indagini per diversi elementi sospetti. Tra questi, l’impronta di una scarpa numero 42, che una nuova consulenza ha ritenuto non compatibile con le calzature di Stasi. Inoltre, desta attenzione lo scontrino di un parcheggio a Vigevano, conservato per un anno in una cartellina trasparente su consiglio della madre. Oggi è previsto il prelievo del suo DNA per il confronto con il profilo genetico rilevato nel 2007.

Il DNA “Ignoto 2” e il dispenser del sapone

Il secondo DNA scoperto sotto le unghie di Chiara Poggi è ritenuto “leggibile” dai consulenti della Procura di Pavia. Intanto, gli inquirenti stanno analizzando anche il dispenser del sapone nel bagno di casa Poggi, dove furono trovate due impronte anulari attribuite a Stasi. Queste impronte furono una prova decisiva per la condanna, poiché il bagno era stato ripulito dopo il delitto e non vi erano altre tracce.

Le telefonate e il comportamento di Sempio

Un altro aspetto sotto esame riguarda cinque chiamate fatte dal cellulare di Sempio a casa Poggi nei mesi precedenti al delitto. Tre di queste avrebbero avuto lo scopo di avvertire i genitori di Marco Poggi del rientro del figlio, mentre due furono effettuate quando Marco era già in vacanza. Sempio si è difeso dichiarando di aver chiamato per errore. Tuttavia, il suo atteggiamento recente desta sospetti: ha smesso di andare al lavoro e si è allontanato da casa.

Il fascicolo su Sempio è aperto con l’ipotesi di omicidio “con il concorso di altri soggetti o di Alberto Stasi”. Intanto, amici e colleghi di Sempio a Voghera parlano di lui con opinioni contrastanti. L’indagine prosegue, con l’analisi del DNA che potrebbe dare una svolta definitiva al caso.