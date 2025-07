Un bambino di 8 anni, residente a Mazzarino (Caltanissetta), è in gravi condizioni e ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, dopo un incidente in bicicletta avvenuto nel pomeriggio di martedì 29 luglio. Il piccolo avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo e sbattendo violentemente l’addome contro il manubrio, forse nel tentativo di evitare un ostacolo improvviso. L’impatto è stato talmente forte da causare una perforazione dello stomaco.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e, vista la gravità della situazione, il bambino è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Dopo le prime manovre di stabilizzazione e intubazione, i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza per contenere i danni interni. Nella mattinata di mercoledì 30 luglio, si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale pediatrico di Palermo, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. La prognosi resta riservata. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto, la comunità di Mazzarino si è stretta attorno alla famiglia del piccolo, in attesa di notizie confortanti sulle sue condizioni.