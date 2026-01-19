Una tragica fatalità è costata la vita a Mahmoude Othmane, 60 anni, di origini tunisine, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. L’uomo era sceso dalla propria auto dopo aver perso una valigia dal portapacchi mentre viaggiava in direzione Catania. L’episodio è avvenuto nella giornata di domenica 18 gennaio, nel tratto che attraversa il territorio di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, il bagaglio si sarebbe staccato durante la marcia, costringendo il conducente ad accostare. Una volta fermatosi in corsia d’emergenza e aperto lo sportello per recuperare la valigia, Othmane è stato improvvisamente investito da una seconda vettura in arrivo, che non è riuscita a evitare l’impatto.

I soccorsi e i disagi alla circolazione

È stato lo stesso automobilista coinvolto a lanciare l’allarme, ma all’arrivo dei soccorsi per il 60enne non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. A causa dell’incidente, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso, provocando lunghe code e forti rallentamenti. L’Anas ha comunicato che diverse squadre sono state impegnate per la messa in sicurezza dell’area e per la rimozione dei veicoli e dei detriti.