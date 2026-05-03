Ci sono giorni in cui l’idea di allenarsi sembra impossibile. Non è pigrizia, non è mancanza di disciplina: è qualcosa di più profondo. Tra lavoro, stanchezza e impegni quotidiani, trovare la motivazione per fare attività fisica può diventare una vera sfida.

Eppure, secondo gli esperti, il problema non è “non avere voglia”. Il problema è non avere un sistema che funzioni davvero.

La buona notizia? Non servono strategie complicate o motivazione infinita. Bastano tre passaggi chiave, semplici ma estremamente efficaci, che possono cambiare completamente il tuo rapporto con l’allenamento.

Il vero motivo per cui non riesci a iniziare

Prima di parlare di soluzioni, è importante capire il problema. Molte persone pensano che la motivazione arrivi prima dell’azione. In realtà, spesso accade il contrario: è l’azione che genera motivazione. Se aspetti il momento “giusto” per iniziare, rischi di non partire mai.

Ecco perché gli esperti suggeriscono un approccio diverso, più concreto e soprattutto sostenibile nel tempo.

1. Trova il tuo “perché” (quello vero)

Il primo passo non riguarda l’allenamento, ma la tua visione. Perché vuoi allenarti?

Non basta dire “per dimagrire” o “per stare in forma”. Sharon Gam, fisiologa dell’esercizio e allenatrice certificata, lo chiama il Grande Perché, e lo considera il fondamento senza cui qualsiasi routine è destinata a sgretolarsi. Per trovarlo, serve un esercizio mentale semplice ma efficace: immagina come vuoi vivere tra dieci, venti, trent’anni. Non come vuoi sembrare, ma come vuoi vivere. Vuoi essere capace di fare escursioni in montagna? Vuoi giocare per terra con i nipoti senza fatica? Vuoi invecchiare in modo autonomo, senza dipendere da nessuno per le attività quotidiane? Vuoi avere l’energia per fare tutto quello che ti piace senza sentirti già esausto a metà giornata?

Qualunque sia la risposta, quella è il tuo Grande Perché. E una volta che ce l’hai chiaro, diventa molto più difficile ignorarlo. Perché ogni volta che sei tentato di saltare l’allenamento, la domanda non è più se hai voglia di andare in palestra stasera, ma se vuoi o no costruire la versione futura di te che hai immaginato. La risposta, quasi sempre, è sì. Ed è abbastanza per alzarsi dal divano.

Katherine Williams, personal trainer certificata, aggiunge un elemento importante a questo quadro: ricordare attivamente i benefici concreti che il movimento regolare produce nel quotidiano. Non solo nel lungo termine, non solo sul corpo, ma già adesso sulla pressione arteriosa, sul livello di stress, sull’umore, sulla qualità del sonno, sulla salute cardiovascolare. Quando l’allenamento smette di essere percepito come qualcosa che si fa per un risultato futuro e lontano, e diventa qualcosa che migliora come ci si sente oggi, il rapporto con il movimento cambia in modo profondo.

Il secondo passo: costruire un obiettivo che funzioni davvero

Avere un Grande Perché è necessario ma non sufficiente. Serve tradurlo in qualcosa di concreto, misurabile e raggiungibile nel breve termine, altrimenti rimane un’aspirazione vaga che non orienta le scelte quotidiane. Rebecca Capps, psicoterapeuta e coach di mentalità, raccomanda di usare il metodo degli obiettivi SMART, un approccio che esiste da decenni nella psicologia della performance e che continua a essere uno degli strumenti più efficaci perché trasforma le intenzioni in piani d’azione.

Un obiettivo SMART è specifico, cioè non generico e non vago. Non ci si prepone di muoversi di più o di andare in palestra qualche volta a settimana: si decide di fare trenta minuti di camminata veloce tre giorni alla settimana, o di completare due sessioni di allenamento di forza ogni settimana per le prossime otto settimane. La specificità elimina l’ambiguità che permette al cervello di convincersi di aver fatto abbastanza quando in realtà non ha fatto nulla.

È misurabile, il che significa che in ogni momento si può sapere con certezza se si sta procedendo verso l’obiettivo o no. I numeri sono i migliori alleati in questa fase: chili, minuti, giorni, ripetizioni. Tutto ciò che può essere quantificato può essere monitorato, e tutto ciò che può essere monitorato può essere migliorato.

È raggiungibile, e questo è forse il punto più delicato. Capps mette in guardia dall’errore, molto comune, di porsi obiettivi troppo ambiziosi all’inizio, con la convinzione che puntare in alto sia segno di determinazione. In realtà, un obiettivo irraggiungibile produce frustrazione, e la frustrazione produce abbandono. Gam suggerisce una regola pratica utilissima: nella fase iniziale, scegli obiettivi che hai almeno l’ottanta per cento di probabilità di raggiungere. Non è accontentarsi: è costruire una base di successi su cui aggiungere gradualmente sfide sempre più grandi.

È pertinente, cioè coerente con il Grande Perché identificato nel primo passo. Un obiettivo a breve termine che va in una direzione diversa rispetto alla visione di lungo periodo è uno spreco di energie. Se il tuo Grande Perché è mantenere l’autonomia fisica con l’avanzare dell’età, il tuo obiettivo a breve termine dovrebbe ruotare intorno alla forza e alla mobilità, non esclusivamente al peso sulla bilancia. L’allineamento tra il perché profondo e l’obiettivo quotidiano crea una coerenza che rinforza la motivazione invece di eroderla.

È vincolato nel tempo, perché un obiettivo senza scadenza è solo un desiderio. La scadenza crea urgenza, e l’urgenza sposta l’allenamento da qualcosa che si farà a qualcosa che si sta facendo. Non deve essere una deadline rigida e punitiva: può essere un evento, un mese specifico, l’inizio di una stagione. L’importante è che esista, perché trasforma l’obiettivo da un’astrazione in un impegno concreto.

Il terzo passo: trovare il movimento che vuoi fare, non quello che pensi di dover fare

Questo è il passaggio che cambia tutto, e quello che viene sistematicamente ignorato dalla narrativa dominante sul fitness, quella che dice che bisogna soffrire per ottenere risultati, che l’allenamento efficace è per definizione qualcosa che non piace, che se non ti costa fatica non vale niente.

Gam smonta questo mito con una semplicità disarmante: le persone che si allenano con costanza per anni non sono le più disciplinate. Sono quelle che hanno trovato qualcosa che amano fare. Non serve forza di volontà per fare qualcosa che piace. La forza di volontà è una risorsa esauribile, e costruire una routine di movimento interamente sulla forza di volontà significa programmare un fallimento. Prima o poi l’energia mentale si esaurisce, e quello che si odia smette di essere fatto.

Ma trovare il tipo di movimento giusto richiede un periodo di esplorazione che molte persone saltano, convinte di sapere già cosa funziona per loro o intimorite dal dover provare cose nuove. La realtà è che il mercato del fitness contemporaneo offre una varietà di opzioni che non ha precedenti nella storia: sport di squadra, arti marziali, yoga in tutte le sue varianti, pilates, danza, arrampicata, nuoto, ciclismo, allenamento funzionale, crossfit, camminate in natura, allenamento con i pesi, boxe, ballo, ginnastica ritmica, corsa, escursionismo. Ogni persona, indipendentemente dall’età, dalla forma fisica attuale e dagli interessi, può trovare almeno una forma di movimento in cui riconoscersi.

Il modo più efficace per farlo è la sperimentazione sistematica. Provare qualcosa di diverso ogni settimana finché non si trova qualcosa che produce voglia di tornare. Seguire un amico nel suo allenamento abituale. Sfruttare le prove gratuite delle palestre boutique. Esplorare YouTube fino a trovare un istruttore il cui stile risuona. Fare una lista di tutte le attività fisiche che si è sempre curiosi di provare e smettere di rimandare.

Una volta trovato il tipo di movimento che piace, quello diventa il nucleo della routine. Il resto, la forza, la mobilità, la resistenza cardiovascolare, viene aggiunto gradualmente in seguito, una volta che l’abitudine è consolidata e la costanza non richiede più uno sforzo consapevole. L’importante, come dice Gam, è che il piacere rimanga l’emozione dominante. Non ogni minuto di ogni sessione deve essere entusiasmante, ma l’esperienza complessiva del movimento nella tua vita deve essere qualcosa che ti dà qualcosa invece di toglierti qualcosa.

Perché questo approccio è diverso da tutti gli altri

La differenza tra questo sistema in tre passaggi e i consigli che si trovano tipicamente sui social non è solo di forma ma di sostanza filosofica. La maggior parte dei consigli sulla motivazione sportiva tratta la voglia di allenarsi come qualcosa di esterno da trovare, come se fosse nascosta da qualche parte e bastasse cercarla nel posto giusto. Questo approccio parte invece dall’interno, dalla costruzione di un sistema in cui la motivazione diventa quasi irrilevante perché è sostituita da qualcosa di più solido: il significato, la struttura e il piacere.

Il Grande Perché dà significato. L’obiettivo SMART dà struttura. Il trovare il movimento che si ama dà piacere. Quando questi tre elementi si allineano, allenarsi smette di essere qualcosa che si deve fare e diventa qualcosa che si sceglie, giorno dopo giorno, non perché si è straordinariamente disciplinati ma perché è diventato parte di chi si è. Ed è in quel momento che la motivazione non è più un problema, perché non è più necessaria.