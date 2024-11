C’è un 44enne, Elanain Sharif, nato in Egitto ma cittadino italiano e residente a Terni, che una decina di giorni fa è stato arrestato al Cairo, in Egitto. E di lui, per qualche tempo, si sono anche perse le tracce.

Il motivo dell’arresto, per ora, non è chiaro. Sembrerebbe trattarsi di qualcosa relativo ad alcuni contenuti pubblicati su Facebook. Due giorni fa, infatti, per il 44enne aveva lanciato un appello anche Mariagiovanna Ferrante, nota nel mondo del porno come Mary Rider. La donna dice che il 44enne è stato arrestato proprio a causa dell’attività dell’uomo come attore a luci rosse. Ma al momento, racconta l’avvocato di Elanain Sharif al Corriere dell’Umbria, non c’è un capo di imputazione del tutto chiaro.

Il 44enne, spiega ancora il legale, è stato trattato in “condizioni inumane. Non li facevano dormire. Si poteva stendere solo mezz’ora, poi doveva lasciare il posto agli altri. Per mettersi seduti, per esempio, bisognava pagare”. A riferire queste informazioni all’avvocato è stata la madre dell’uomo, che è riuscita a vedere il figlio solo una volta per un paio di minuti. Da quel breve incontro in poi, il nulla. Forse, dice la madre, potrebbe essere in un carcere ad Alessandria d’Egitto.

Qualche ora fa la Farnesina ha detto di sapere dove è detenuto Sharif e che si sta mettendo all’opera per farlo rientrare in Italia. Si spera il prima possibile.

Insomma, l’Egitto, dove già fu torturato e ucciso Giulio Regeni, e dove fu arrestato Patrick Zaki, si conferma un paese “sicurissimo”. D’altronde, per citare l’attuale ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “Facciamo ridere se non consideriamo sicuro un Paese dove quasi un milione di italiani vanno in vacanza”. Oppure potremmo citare anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Voglio andarci in vacanza a Natale, per visitare le piramidi e non solo. Quindi non è sicuro neanche per me?”. O ancora, potremmo citare il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan: “Per certi magistrati politicizzati nessun migrante può essere rimpatriato perché non ci sono Paesi sicuri, neppure l’Egitto dove milioni di italiani vanno in vacanza”. Chissà, chissà come si starà divertendo Elanain Sharif nella sua vacanza egiziana.