9.53 Israele: “Elimineremo i nemici che vogliono distruggerci”

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha avvertito che Israele “eliminerà” i nemici che mirano alla distruzione del Paese. “L’attacco mirato contro comandanti di alto rango delle Guardie Rivoluzionarie, l’esercito iraniano e gli scienziati nucleari, tutti coinvolti nel portare avanti il ;;piano per distruggere Israele, invia un messaggio forte e chiaro: coloro che lavorano per la distruzione di Israele saranno eliminati”, ha affermato Katz in un comunicato. L’Iran “pagherà un prezzo sempre più alto, quanto più a lungo continuerà le sue azioni aggressive” contro Israele, ha aggiunto.

9.47 Madre e bimba trovate morte a Villa Pamphilj potrebbero essere americane

Potrebbero essere americane la donna e la bambina trovate morte sabato scorso nel parco di Villa Doria Pamphilj a Roma come anche l’uomo che potrebbe averle uccise a distanza di giorni. Lo scrive il quotidiano Il Messaggero spiegando che gli investigatori sono arrivati alla svolta grazie a una segnalazione arrivata mercoledì sera al programma tv “Chi l’ha visto?”.

Un telespettatore – scrive il giornale – ha chiamato ricordando che giorni prima del ritrovamento aveva visto litigare animatamente una donna e un uomo non lontano da Villa Doria Pamphilj. Una lite accesa e violenta tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto era arrivata una volante della polizia che aveva identificato la donna e l’uomo che sarebbe già fuggito all’estero e per questo già ieri è stato diramato, a scopo cautelare, a tutte le forze di polizia internazionali il suo nome. Sarebbe ricercato con l’accusa di duplice omicidio aggravato.

9.11 Iran: “Le forze armate sono state incaricate di punire Israele”

“Le forze armate sono state incaricate dal comandante in capo di tutte le forze armate (la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei) di infliggere severe punizioni agli autori, agli agenti e ai sostenitori di questa aggressione”. Lo ha affermato il comandante in capo dell’Esercito della Repubblica islamica, Abdolrahim Mousavi, come riferisce Mehr.

9.00 Media Iran: “Morto il consigliere politico di Khamenei”

Il consigliere politico del leader iraniano Ali Khamenei, Ali Shamkhani, è morto in seguito alle gravi ferite riportate durante l’attacco israeliano: lo riporta il sito web Iran International citato dal sito di notizie israeliano Ynet. Al momento dell’attacco Shamkhani si trovava nella sua abitazione.

8.27 Meloni convoca una riunione di governo su crisi Iran

Fonti Chigi, la premier segue con massima attenzione evoluzione

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo con la massima attenzione l’evolversi della crisi in Iran, ed ha convocato per il pomeriggio di oggi una riunione in videoconferenza con i ministri maggiormente coinvolti e con i vertici dell’intelligence nazionale. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

7.24 Aiea: “Nessun aumento radiazioni nel sito nucleare Natanz”

“Nessun aumento dei livelli di radiazioni è stato osservato” nel sito nucleare iraniano di Natanz: lo riferisce l’Agenzia internazionale per l’Energia atomica (Aiea) dopo l’attacco israeliano in Iran.

5.20 Khamenei: “Israele si è procurato un destino amaro”

“Il regime sionista si è procurato un destino amaro e doloroso e lo subirà sicuramente”. Lo ha affermato il leader iraniano Ali Khamenei a seguito degli attacchi all’Iran da parte dello Stato ebraico, ribadendo che Israele “subirà una dura punizione”. Lo riporta l’agenzia Irna.

5.12 Senatore dem Usa: “Attacco Israele mira a sabotare negoziati con l’Iran”

“L’attacco di Israele all’Iran, chiaramente mirato a sabotare i negoziati dell’amministrazione Trump con Teheran, rischia di scatenare una guerra regionale che sarà probabilmente catastrofica per l’America”: lo ha affermato in una nota il senatore dem Chris Murphy, uno dei principali critici della politica estera di Trump.

3.20 Giudice Usa vieta a Trump di schierare Guardia Nazionale

Un giudice di San Francisco ha dichiarato illegale lo schieramento della Guardia Nazionale a Los Angeles da parte di Donald Trump.

00.54 Migranti tutelati da Biden, arriva la notifica della fine dello status

L’amministrazione Trump ha iniziato a notificare agli immigrati negli Stati Uniti cui era stato concesso un permesso di soggiorno temporaneo nell’ambito di un programma varato da Joe Biden che il loro status e i loro permessi sono stati sospesi. Lo riporta il New York Times. Donald Trump aveva annunciato l’abolizione delle tutele che consentivano l’ingresso nel Paese a oltre 500.000 persone da Cuba, Nicaragua, Haiti e Venezuela, ma era stato bloccato da una corte federale. Alla fine del mese scorso, la Corte Suprema ha autorizzato la chiusura del programma. “Il dipartimento per la sicurezza nazionale sta ora notificando ai beneficiari della del permesso che, se non hanno ottenuto uno status legale per rimanere negli Stati Uniti, devono andarsene immediatamente”, ha dichiarato l’agenzia in una nota.