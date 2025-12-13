Ha maltrattato in più occasioni sia la moglie che le figlie, tutte minorenni, arrivando a picchiarle con un manico di scopa. Per questo un 53enne di nazionalità indiana di San Felice Circeo (Latina) è stato condannato con rito abbreviato a 5 anni di reclusione, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni, a seguito dell’udienza preliminare conclusa ieri, 11 dicembre, dinanzi a un giudice di Latina.

Era stata la moglie, nel 2024, a chiamare i Carabinieri per farli intervenire a casa dopo l’ultimo episodio di violenza accaduto tra le mura domestiche, anche se su di lei non furono trovati segni di percosse. In un’altra circostanza invece, la moglie, dopo essere stata picchiata, si recò al pronto soccorso da dove fu dimessa con una prognosi di 15 giorni. L’uomo avrebbe avuto un comportamento violento anche contro le figlie, quando loro gli avrebbero chiesto di comprare dei libri scolastici. Il bracciante aveva subito un provvedimento di divieto di avvicinamento alle persone offese, con braccialetto elettronico.