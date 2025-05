Un anziano di 98 anni è stato picchiato dal figlio di 63 anni, che ha anche cavato un occhio al padre con una chiave. L’episodio è avvenuto la scorsa notte a Grosseto, in Toscana. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini, che hanno sentito le urla provenire dalla casa in cui i due si trovavano e dove il 98enne è stato trovato dalla polizia senza un bulbo oculare.

Sembra che il 63enne sia affetto da problemi psichiatrici. L’anziano è attualmente ricoverato in rianimazione all’ospedale cittadino Misericordia in gravissime condizioni. Il figlio è stato arrestato per tentato omicidio aggravato, mentre l’appartamento dove è avvenuta l’aggressione è stato messo sotto sequestro dal pubblico ministero.