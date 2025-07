Ha preso a calci e pugni la compagna, tentando anche di affogarla in un bidone pieno d’acqua. Non solo, in preda alla furia si sarebbe scagliato anche contro il figlio disabile di lei, intervenuto per difenderla. Il caso arriva da Marina di Tor San Lorenzo (Roma), dove l’uomo, un 53enne, è stato sorpreso dalla polizia in flagranza di reato e denunciato con l’accusa di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento.

L’uomo si è anche accanito su alcune delle auto parcheggiate all’esterno della palazzina dove sarebbe avvenuta l’aggressione, distruggendo la carrozzeria e i parabrezza dei veicoli. Madre e figlio sono stati trasportati in ospedale: la donna ha una prognosi di 60 giorni, il giovane di 40.