Prima ha colpito la moglie in volto, poi ha cercato di strangolarla con un cavo elettrico. Dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito via, in stato di ebrezza. L’episodio risale allo scorso 25 novembre, quando un 48enne originario dello Sri Lanka ha aggredito la coniuge nei dintorni di Luino, in provincia di Varese.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini, che si sono appellati ai carabinieri. I militari hanno fermato l’uomo mentre stava rientrando in casa, per arresto in flagranza di reato. L’autore dell’aggressione è risultato positivo all’alcoltest: gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto. Il 48enne risulta recidivo: nel 2020 era stato condannato per comportamenti analoghi, sempre ai danni della moglie.