A Brescia, una donna è stata soccorsa dopo la provvidenziale telefonata al 112 di uno dei suoi tre figli, che ha denunciato in lacrime la violenta aggressione subita dalla madre. Il giovane ha raccontato che il padre, già noto alle forze dell’ordine, aveva picchiato la donna e le aveva scagliato contro un pesante tavolo di vetro.

Quando sanitari e poliziotti sono arrivati nell’appartamento del centro città hanno trovato il soggiorno completamente devastato, con frammenti di vetro e oggetti sparsi ovunque. La donna giaceva sul divano con una profonda ferita alla gamba destra e ha confermato di essere stata minacciata di morte e colpita brutalmente da un marito rientrato in evidente stato di alterazione alcolica.

L’arresto dell’uomo e le conferme dei figli

Il marito, cinquantenne con precedenti penali, si trovava in casa insieme ai tre figli. Tutti hanno confermato la versione della madre, riferendo che l’uomo fosse un abituale consumatore di alcol, spesso violento e già in passato armato di coltello contro la moglie.

La polizia, intervenuta altre volte per analoghi episodi familiari, ha proceduto all’arresto e il Questore Paolo Sartori ha disposto anche un ammonimento formale. La donna, gravemente ferita, è stata trasportata alla Poliambulanza di Brescia per le cure necessarie, mentre i figli sono stati messi in sicurezza dopo l’ennesima escalation di violenze domestiche.