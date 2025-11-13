Una donna di 65 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Pisa, ma non sarebbe in pericolo di vita, dopo essere stata aggredita ieri da tre cani di razza boxer fuggiti da una proprietà privata. La sessantacinquenne ha riportato morsi alla testa e agli arti. Il proprietario degli animali è intervenuto per difenderla, subendo a sua volta alcune ferite, seppur più lievi. La vicenda è stata riportata oggi dal quotidiano Il Tirreno.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione è avvenuta mentre la donna passeggiava in strada: i tre boxer sono riusciti a scavalcare la recinzione della proprietà e si sono scagliati contro di lei, provocando lesioni significative. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e le circostanze dell’episodio.