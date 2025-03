Il corpo carbonizzato di un cane è stato ritrovato nelle campagne di Casamassima, vicino a Bari, in Puglia. A segnalare il caso è stato il Nogez, il Comando Provinciale Guardie Ecozoofile, che via social ha fatto sapere: “Sembrerebbe trattarsi di un simil pitbull di colore scuro, ovviamente privo di microchip. Ci auguriamo che il cane sia morto prima del gesto abominevole e per cause naturali”. “Nelle campagne ci sono tanti cani liberi sul territorio ai quali anche la gente compassionevole dà loro del cibo – hanno proseguito le guardie – Purtroppo non tutti hanno sentimenti positivi nei confronti degli animali. Si cercherà di fare chiarezza sull’accaduto”.