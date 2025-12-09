A Maniago, in provincia di Pordenone, nella serata di ieri una ragazza di 25 anni è rimasta gravemente ferita durante una violenta rissa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, la ragazza è stata accoltellata dopo un’accesa discussione tra due gruppi di ragazzi e ragazze, ciascuno di quattro persone, tutti di età compresa tra i 18 e i 25 anni. A quanto pare, i due gruppi si trovavano nella zona della piazza principale di Maniago, quando uno dei componenti si è allontanato dagli amici per andare a chiedere una sigaretta all’altro gruppo.

Ragazza in gravi condizioni

La richiesta della sigaretta non è stata esaudita e ne è nata una discussione. I due gruppi si sono poi incontrati nuovamente nei pressi della Stazione. Qualcuno ha estratto un coltellino svizzero e ha colpito la ragazza alla coscia sinistra. La giovane è stata soccorsa dalla Sores e portata in ospedale a Pordenone. È in gravi condizioni ma non rischia la vita. Nella lite sono rimasti feriti anche il fidanzato della vittima e un giovane appartenente all’altro gruppo: hanno riportato tagli alle mani e sono stati medicati sul posto.

I Carabinieri di Maniago e del Nucleo operativo hanno sequestrato il coltellino, identificato i presenti e raccolto le testimonianze, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.