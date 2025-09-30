Ieri sera, poco prima delle 20, era uscito per portare a spasso il suo cane quando è stato travolto e ucciso insieme al suo animale da un’auto pirata. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio tra la Strada Regionale 71 e via Fosse Ardeatine a Terontola, frazione del comune di Cortona (Arezzo). La persona alla guida della vettura si è data alla fuga e sono in corso ricerche da parte dei carabinieri per rintracciarlo.

Un impatto fatale per l’uomo e il suo cane

In base a una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava camminando insieme al suo cane lungo la Sr71 ed è stato improvvisamente investito da un veicolo in transito. L’impatto è stato violentissimo e per entrambi non c’è stato nulla da fare. Subito è scattato l’allarme. Sul posto è arrivata un’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Cortona, ma l’intervento è stato vano. Entrambi sono morti sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno acquisendo immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze utili.