La mattina dello scorso 29 luglio stava portando a spasso il suo cane quando è stato azzannato al volto da un pitbull. L’episodio si è verificato a Ponte nelle Alpi, nel Bellunese. L’uomo, 50 anni, era a spasso con il suo labrador ed è stato improvvisamente aggredito dal molosso, senza guinzaglio e museruola. A quanto si apprende, l’animale si sarebbe allontanato dalla casa del suo proprietario.

Come si legge su Il Dolomiti, si è rivelato provvidenziale per il 50enne l’intervento di un passante, che ha soccorso il proprietario del labrador, riuscendo a separare gli animali. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori, che hanno trasportato la vittima all’ospedale San Martino di Belluno, dove la vittima è arrivata con delle ferite al volto. Il labrador, anche lui ferito, è stato preso in cura dai veterinari.