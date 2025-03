Volevano vendere la loro bambina e per portarla in Italia l’hanno nascosta in una busta della spesa durante un viaggio clandestino su una nave partita da Tangeri. Entrambi di origine marocchina, i genitori ora sono stati arrestati a Torino con l’accusa di tratta di minori. In manette sono finite anche altre due persone, anch’esse marocchine, accusate di favoreggiamento: secondo gli inquirenti, avrebbero nascosto la piccola in casa, pur sapendo che si trovava illegalmente nel Paese.

Il viaggio

La neonata era arrivata in Italia lo scorso ottobre, trasportata in una busta della spesa. Il lungo e precario viaggio in nave aveva causato scompensi alla piccola, tanto che, una volta a Torino, la madre l’aveva portata in ospedale per un controllo. Le indagini ipotizzano che la bambina fosse destinata alla vendita a una famiglia. Denominata Save the Baby, l’operazione è scattata il 12 marzo su coordinamento della procura torinese, a seguito di una segnalazione.