Una donna di 61 anni è deceduta a causa di un incendio scoppiato in un’abitazione al secondo piano di una palazzina che si trova in via Salvatore Di Giacomo, nella frazione Monteruscello a Pozzuoli (Napoli).

Il marito, che ha 63 anni, a causa delle esalazioni è invece ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’incendio è stato provocato da una stufetta difettosa, il probabile corto-circuito che ha innescato le fiamme.

Maria Rosa Schiano e il marito avrebbero provato a fuggire dalla casa, hanno dovuto arrendersi probabilmente alle esalazioni: quando i soccorsi sono sopraggiunti la signora era già morta, l’uomo svenuto ma ancora vivo. Ora verso in gravissime condizioni in ospedale.