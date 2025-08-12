Si chiamava Anna Maria Donadel la donna morta dopo essere caduta lungo l’argine del fiume Sarca, in Trentino. A inizio luglio stava passeggiando con il suo cane al guinzaglio quando l’animale è stato avvicinato da un altro cane lasciato libero da una coppia di turisti. Come si legge su Il Dolomiti, i due cani hanno iniziato a litigare e lei per salvare il suo amico a quattrozampe è caduta e ha sbattuto la testa. Un incidente dal quale sono sorte poi, con il passare dei giorni, delle complicanze fino, purtroppo, alla morte che è arrivata nei giorni scorsi. I due turisti, dopo aver allertato i soccorsi, sarebbero spariti.

A ricordare quanto accaduto ad Anna Maria è la pagina Facebook “Amo Torbole”. “(Anna Maria, ndr) stava passeggiando sull’argine est del fiume Sarca, con il suo cane al guinzaglio, quando ha incontrato due turisti con il loro cane libero. Tutto d’un tratto il cane forestiero ha attaccato e quello della signora è scattato per sfuggire all’aggressione, sbilanciando la sua padrona che ha perso l’equilibrio ed è ruzzolata giù per l’argine cadendo sulla strada sottostante”.